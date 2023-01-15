"Боремося за кожне життя": Зеленський розповів останні новини з Дніпра (фото)

Окупанти повністю зруйнували понад 70 квартир, ще понад дві сотні пошкоджені.

У Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ, за останніми даними, кількість загиблих зросла до 25 цивільних людей. Попередньо, зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Про це 15 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як поінформував президент, станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина.

Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.

"Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя", - написав у своєму повідомленні Зеленський.

Президент додав, що попередньо, ракета окупантів зруйнувала 72 квартири та пошкодила понад 230 осель у будинку.

Крім того, на місці влучання встановлено чотири намети ДСНС та два намети від волонтерів. На місці працюють психологи, які надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, 14 січня у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти всіх причетних до цього терористичного акту і пообіцяв кожному сувору відплату.

Ракетний терор росіян у Дніпрі

Війська РФ вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Того ж дня росіяни масовано атакували й інші області України, пошкодивши критичну інфраструктуру.

Також читайте Після ракетної атаки по Дніпру згорьована мати прокляла вбивць свого сина (відео)

У Мережі опублікували моторошні кадри після терористичного обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі - люди кричали під завалами.

Жителі Дніпра після трагедії згуртувалися і долучилися до допомоги рятувальникам із розбору завалів. Люди також приносять на допомогу теплі речі та харчі.

Відомо, що віддав наказ обстріляти будинок у Дніпрі командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. За його наказом окупанти знищили ТЦ "Амстор" в Кременчуці на Великдень, коли там було чимало людей і жодної військової техніки чи військових.

Серед потерпілих є матір захисника України, який воює на Бахмутському напрямку. Захисник розповів у соцмережі: "Доки я воюю на Донбасі, вирішили мій будинок знищити, поки там була мама, собака і кіт".

Крім того, постраждала дівчина Анастасія. У вересні вона втратила на війні коханого. Нині, найімовірніше, її батьки все ще перебувають під завалами розбомбленого росіянами будинку. Їхня доля невідома.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав G7 та ЄС до реакції на обстріл Дніпра.

А радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вимагає, щоб "Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН".

Читайте також: