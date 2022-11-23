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Борис Джонсон оцінив дії Зеленського під час війни: "Без нього історія б склалась по-іншому"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Борис Джонсон оцінив дії Зеленського під час війни: "Без нього історія б склалась по-іншому"

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Джонсон вважає Зеленського сміливим хлопцем.

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон похвалив українського президента Володимира Зеленського. Він вважає, що історія могла б скластись по-іншому, якби Зеленський не був сміливим. 

Про це Джонсон сказав в інтерв'ю CNN

"Він дуже сміливий хлопець. Я думаю, що історія цього конфлікту була б зовсім, зовсім іншою, якби його там не було", - сказав Борис Джонсон. 

Як Борис Джонсон підтримує Україну  

Борис Джонсон ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України приїжджав до Києва, щоб підтримати нашу державу.  Борис Джонсон закликав західних лідерів не тиснути на Україну щодо підписання мирної угоди з РФ на невигідних умовах.

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон продовжить і далі співпрацювати з союзниками, щоб і далі сприяти Україні у протистоянні з РФ.

Велика Британія від перших днів війни допомагає Україні військово та фінансово. Напередодні стало відомо, що ця держава відправила Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone 2. Дальність польоту цієї ракети вдвічі більша, ніж у попередньої версії.  

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Дата публікації
Перегляди
656
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