Борис Джонсон оголосив про накладення нових санкцій на Путіна: чого вони торкнуться

Борис Джонсон оголосив про накладення нових санкцій на Путіна: чого вони торкнуться

Велика Британія не обмежиться санкціями лише проти олігархів.

Те, що Путін зробив у Бучі та Ірпені - завдало нищівного удару по його репутації та його уряду.

Про це під час брифінгу заявив Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

“Ми довгий період обговорювали те, що на нього справді потрібно тиснути. Його відведення військ - воно лише тимчасове. Тому ви абсолютно точно наголосили, що необхідно надавати Україні всіляку підтримку. З партерами ми посилюватимемо економічний тиск, ми посилюватимемо санкції проти Росії щотижня”, - наголосив Борис Джонсон.

Він також додав, що Велика Британія не обмежиться санкціями лише проти олігархів, а й чинитиме тиск на можливість використання РФ своїх енергетичних ресурсів.

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