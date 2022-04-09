Борис Джонсон оголосив про накладення нових санкцій на Путіна: чого вони торкнуться

Велика Британія не обмежиться санкціями лише проти олігархів.
Те, що Путін зробив у Бучі та Ірпені - завдало нищівного удару по його репутації та його уряду.
Про це під час брифінгу заявив Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
“Ми довгий період обговорювали те, що на нього справді потрібно тиснути. Його відведення військ - воно лише тимчасове. Тому ви абсолютно точно наголосили, що необхідно надавати Україні всіляку підтримку. З партерами ми посилюватимемо економічний тиск, ми посилюватимемо санкції проти Росії щотижня”, - наголосив Борис Джонсон.
Він також додав, що Велика Британія не обмежиться санкціями лише проти олігархів, а й чинитиме тиск на можливість використання РФ своїх енергетичних ресурсів.
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