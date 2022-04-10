Борис Джонсон розповів, яким чином потайки дістався Києва - відео

Прем'єр-міністр Британії приїхав до української столиці непередбачувано.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, яким чином він потайки потрапив до Києва.

Джонсон записав відео, у якому поділився, що дістався української столиці з Польщі "Укрзалізницею". Він подякував залізничникам за їхню роботу та назвав їх "залізними людьми".

"Я на борту фантастичного поїзда "Укрзалізниці" до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезну подяку - всій команді залізничників - за те, що ви робите. Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас відображає і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії Росії", - сказав Джонсон.

Зазначимо, що 9 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон непередбачувано приїхав з візитом до Києва. Візит британського політика не анонсувався. У столиці Джонсон зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і представив йому новий пакет фінансової та військової допомоги.

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