Борис Джонсон: біографія британського прем'єр-міністра

Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, його зачіску, книги, дружину, дітей та відносини з Україною.

Впізнати цього політика простіше простого - його здалеку примітно завдяки унікальній зачісці, яку часто називають "кульбабкою". Британський прем'єр-міністр зовсім не схожий на консервативних англійців. Розповідаємо все, що відомо про одного з найпопулярніших сучасних політичних діячів.

Біографія

Народився майбутній прем'єр-міністр Великобританії 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, де на той час працював його батько Стенлі Джонсон (депутат Європарламента). Повне ім'я політика - Олександр Борис де Пфеффель-Джонсон. Ще в дитинстві він разом зі своєю сім'єю переїхав до Лондона, де його мати закінчувала навчання в Оксфордському університеті.

Цікавий факт: прадідусем Бориса Джонсона був турецький журналіст Алі Кемаль, який деякий час займав посаду міністра внутрішніх справ в уряді останнього правителя Османської імперії. 1920 року дід Бориса, також Алі Кемаль, переїхав до Лондону, де змінив своє ім'я на Уілфред Джонсон.

Борис Джонсон спочатку навчався в Европейський школі Брюсселя, а потім, коли сім'я переїхала до Лондону, продовжив навчання спочатку в Східному Сассексі, а потім в Ітон-коледжі. Також вивчав класичну літературу в Оксфорді (1983-1984 роки). Цікаво, що в університеті його не раз обирали президентом студентського союзу.

Свою кар'єру майбутній політик почав в якості кореспондента-стажера в газеті Times. Там він пропрацював всього лише один рік. Звідти його звільнили через те, що він сфальсифікував цитату свого хресного батька Коліна Лукаса (в майбутньому - віце-канцлера університета в Оксфорді). Недовгий час пропрацював в газеті Wolverhampton Express & Star. Від 1989 до 1994 року працював кореспондетом The Daily Telegraph в Брюсселі, а від 1994 до 1999 року був замісником головного редактора та основним оглядачем політичних тем.

1998 року співпрацював з BBC, а саме з програмою "Have I Got News for You". 2000 року отримав посаду редактора в газеті Spectactor і п'ять років пропрацював там в якості політичного журналіста.

2001 року Борис Джонсон вирішив спробувати себе в політичній кар'єрі і став членом Палати общин в Британському парламенті від округа Хенлі (графство Оксфордшир). Був ним до 2008 року. В той же час він став представником Консервативної партії, був навіть її віце-президентом (2003-2004 роки). 2004 року Джонсона було обрано тіньовим міністром у справах культури.

Тіньове міністерство - це структура у Великобританії та деяких інших країнах світу, яка за певних умов отримує повноваження реального уряду.

Коли новим лідером Консервативної партії став Джеймс Кемерон, Джонсон посів посаду тіньового міністра освіти (2005-2007 роки). 2008 року Борис Джонсон став мером Лондона та представником Консервативної партії і протримався на цій посаді до 2016 року.

Цікавий факт: 2015 року його знову обрали членом Палати общин уряду Великобританії, на цей раз від округу Аксбрідж та Південний Райсліп (Великий Лондон). А тому він цілий рік поєднував дві посади.

2016 року, коли в Великобританії проводився референдум про вихід країни з ЄС, Борис Джонсон був одним з тих, хто підтримував Brexit. Від 13 червня 2016 року зайняв посаду міністра іноземних справ при уряді Терези Мей. Але 2018 року подав у відставку через певні незгоди з її позицію щодо Brexit.

23 липня 2019 року Джонсона знову обрали лідером Консервативної партії, а вже 24 липня він офіційно вступив на посаду прем'єр-міністра Великобританії.

Чим прославився Борис Джонсон

Чим відомий Борис Джонсон? / Associated Press

Поза Великобританією Борис Джонсон відомий невгамовною зачіскою. Він сам не раз шуткував зі свого волосся, переконуючи всіх, що в його офісі завжди лежить гребінець, але впоратися з неслухняними локонами у нього не виходить. Також відомо, що британський прем'єр-міністр володіє кількома мовами, навчався в Оксфорді та прекрасно знає класичну літературу. Останнє легко перевірити, адже Джонсон любить приводити в своїх промовах відомі цитати з книг.

Борис Джонсон, навідміну від інших політиків, не раз використовував іронію та іносказання, особливо в тому, що стосується представників Російської Федерації. Хоча досталося від Джонсона і, тоді ще майбутньому, президенту США Джо Байдену, якого британець назвав "приголомшливо неосвіченим типом".

На посаді мера Лондона Борис Джонсон добився чималих успіхів, а основними його досягненнями стали:

проведення літньої Олімпіади 2012 року, яка мала місце у Лондоні;

зниження рівня злочинності, встановивши велику кількість відеокамер по всій столиці Великобританії;

вирішення транспортної проблеми, завдяки обмеженню в'їзда автомобілей в центр міста;

розвиток велотранспорту в Лондоні, створення велопрокату.

Цікаво, що Борис Джонсон вже висував себе на посаду прем'єр-міністра 2016 року, але тоді він програв Терезі Мей.

А ще у родині Джонсонів люблять брати напрокат одяг. Наприклад, його дружина Керрі виходила заміж в дизайнерській весільній сукні, яку взяла на один день. Також у Бориса Джонсона є два цікавих хобі: він полюбляє дивитися болівудські фільми та вивчає латину і давньогрецьку мову.

Відносини з Україною

Борис Джонсон в Києві (квітень 2022 року) / Associated Press

Борис Джонсон став одни з тих політиків, хто надзвичайно сильно підтримує Україну у війні з Росією не словом, а ділом. Та навіть до повномасштабного вторгнення російських військ, британський прем'єр-міністр неодноразово показував свою прихильність до українців. Так ще в жовтні 2020 року Борис Джонсон писав в своєму профілі у Twitter: "Ми зміцнюємо відносини між Великою Британією та Україною та офіційно закріплюємо зобов’язання Британії підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України". Тоді ж він наголосив, що Британія - найвідданіший прихильник України.

Свої особливі відносини до України Борис Джонсон показує також і в одязі. Коли британський прем'єр-міністр приїхав на зустріч з Володимиром Зеленським у лютому 2022 року, на ньому була яскраво зелена краватка, як символ підтримки президента України. В квітні ж Джонсон одягнув синю краватку, яка, в тандемі з його пшеничним кольором волосся, утворювала прапор України. До свого костюма він тоді одягнув зношені черевики, ніби промовляючи, що співчуває українському народу.

В своїй великодній промові 17 квітня 2022 року частину звернення Борис Джонсон сказав українською мовою.

Окрім цього Борис Джонсон ще 2016 року заявляв: "Якщо вам потрібен приклад зовнішньої політики ЄС, яка робиться на колінах, і претензій на ведення оборонної політики, які спровокували реальні проблеми, то подивіться, що сталося в Україні". Цим він явно звинувачував Брюссель в тому, що ЄС спровокував вторгнення Росії до України.

Нещодавно в своєму профілі в соціальній мережі Instagram Борис Джонсон почав підписуватися як "Джонсонюк", а навколо його аватарки видно обрамлення в жовто-блакитних кольорах. Так він вирішив показати свою підтримку України.

Цікавий факт: перший контакт Джонсона з українськими політиками відбувся в грудні 2014 року, коли до Лондона приїхав мер Києва Віталій Кличко. Останній так надихнувся британським колегою (на той час Борис Джонсон ще посідав посаду мера), що також вирішив їздити на роботу на велисопеді.

Дружина та особисте життя

Борис Джонсон з третьою дружиною Керры Саймондс / Associated Press

1987 року Борис Джонсон одружився вперше. Його дружиною стала Аллерге Мостін-Оуен. 1993 року вони розірвали свій шлюб. Того ж року Джонсон одружується вдруге. Його новою обранницею стала Марина Уілер - донька журналіста та телеведучого сера Чарльза Уілера. В них народилося четверо дітей: два сина (Міло та Теодор) і дві доньки (Касія та Лара). 2018 року другий шлюб прем'єр-міністра Великобританії також закінчився розірванням стосунків. Вважається, що сталося це через появу 2009 року позашлюбної доньки Джонсона від Хелен Макінтайр, яка працювала мистецтвознавчинею.

Наразі Борис Джонсон одружений втретє. 29 квітня 2020 року у нього та його подруги активістки в області екології Керрі Саймондс народився син. 29 травня 2021 року вони офіційно одружилися. Таємна церемонія проходила у Вестмінстерському аббатстві. 9 грудня 2021 року у пари з'явилася донька.

Борис Джонсон і його знаменита зачіска

Борис Джонсон: зачіска / Associated Press

Якщо після того, як Борис Джонсон отримав першу посаду в політиці, йому вдалося змінити свій стиль на більш офіційний та консервативний, то зробити щось з неслухняним волоссям не вийшло. Він навіть перепрошував за свою зачіску, наголосивши: "Це якось пов'язано з особливостями мого волосся, але можу сказати, що я його розчісую - у мене в офісі є гребінець. Приношу вибачення за моє волосся, але я намагаюся зробити з ним все можливе".

Борис Джонсон: зачіска / Associated Press

Борис Джонсон: зачіска / Associated Press

Вічно розпатлані пасма Бориса Джонсона вже давно стали темою для жартів. Британське видання Tatler навіть випускало замітку на тему "Як це – бути волоссям Бориса Джонсона?". Цікаво, що 2008 року політика назвали володарем найстильнішої зачіски у британському уряді.

Книги

Борис Джонсон - автор декількох книг. Зокрема, найбільш популярними є "Колонка Джонсона", "Позичте мені ваші вуха", "У мене є для вас погляди", "Фактор Черчилля". Також британський прем'єр-міністр написав роман "Сімдесят дві діви", який побачив світ 2004 року. Вже на посаді мера Лондона він випустив книгу "Нова британська революція". Цікаво, що його навіть висували на премію Британської телеакадемії за журналістську діяльність.

Борис Джонсон та Вінстон Черчилль: що об'єднує цих двох політиків

Борис Джонсон та Вінстон Черчилль - що об'єднує цих політиків? / Associated Press

Німецьке видання Die Welt написало цілу статтю, присвячену тим рисам, які поєднують легендарного Вінстона Черчилля з Борисом Джонсоном. За словами автора статті Свена Фелікса Келлерхофа і Вінстон Черчилль, і Борис Джонсон походять з вищих кіл суспільства, стали аутсайдерами та нестандартно мислять.

Коли 10 травня 1940 року на Даунінг-стріт, 10 переїхав новий прем'єр-міністр, який роками стояв на своїй непохитній позиції, британці чекали від нього реалізації всього обіцяного. Цим аутсайдером був тоді Вінстон Черчилль. Але опис дуже нагадує те, що відбувалося в перші дні Бориса Джонсона на посту прем'єр-міністра Великобританії.

Цікавий факт: сам Борис Джонсон неодноразово порівнював себе з Вінстоном Черчиллем, вказуючи на неординарні рішення та непохитність поглядів. Він навіть написа книгу "Фактор Черчилля", в якій оглянув постать легендарного прем'єр-міністра з точки зору політика.

Можна сказати, що Борис Джонсон значною мірою рівняється на свого кумира. Навіть біографія цих двох політиків в чомусь схожа. Обоє починали свою кар'єру в журналістиці, обоє мали сварки зі своєю партією, обоє були поза владою кілька років, а потім повернулися саме в час найбільшої політичної кризи свого часу.