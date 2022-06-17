Борис Джонсон скористався дипломатичними потягами “Укрзалізниці” (фото)

Одним з перших дипломатичними потягами “Укрзалізниці” скористався прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Екскурсія Джонсона на “Укрзалізницю” відбулася після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Як стало відомо, Борис Джонсон завітав на виставку “Рятуючи майбутнє” про мільйон дітей, відправлених залізницею до безпеки під час війни.

“Залізничники скористалися нагодою і у відповідь на травневий лист пана Джонсона до всіх українських дітей передали йому лист і фото від 6-річного Іллі, евакуйованого з Маріуполя. Передали оригінал і переклад, але, як виявилося у поїзді, пан Борис читає українською. Цінуємо наших союзників і забезпечуємо їм можливість відвідувати Київ у безпеці та з комфортом”, - розповіли в “Укрзалізниці”.

Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вже вдруге від початку повномасштабної війни зустрівся в Києві з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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