Прем'єр підтвердив, що Британія не скасує візи для українських біженців.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився скасовувати візові вимоги для українців, які тікають від російського вторгнення.

Про це він заявив, виступаючи у Палаті громад, повідомляє НВ.

"Ми вже прийняли 1000 людей за наявною схемою, і це число буде дуже швидко зростати. Нікому не було відмовлено", - сказав він.

Джонсон заявив, що Велика Британія буде настільки щедрою, наскільки це можливо, але має бути перевірка.

Нагадаємо, Британія виділяє додаткову допомогу Україні в розмірі 230 млн доларів.

У Великій Британії влада заявила, що може затримати будь-який російський літак, який вдерся в повітряний простір острова.

Борис Джонсон звернувся до українців