Борис Джонсон відеозв’язком виступив перед Верховною Радою: "Груба сила агресора нічого не важить проти моральної сили народу"

Борис Джонсон відеозв’язком виступив перед Верховною Радою: "Груба сила агресора нічого не важить проти моральної сили народу"

У Верховній Раді України сьогодні, 3 травня, відеозв’язком виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Про це повідомили в пресслужбі ВР.

Як повідомляється, під час свого виступу Борис Джонсон наголосив на перемозі України у війні з російським окупантом.

“Сьогодні маю сказати вам одне - Україна переможе”, - акцентував прем'єр-міністр Великої Британії.

Він також оголосив про нові поставки озброєння та засобів захисту на 3 млрд фунтів.

“Це найкращий час України, епічний розділ у вашій національній історії. Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ, що груба сила агресора нічого не важить проти моральної сили народу, який налаштований бути вільним”, - написав Борис Джонсон на своїй сторінці в соцмережі.

Андрій Єрмак/Facebook

До депутатів ВР також звернувся Президент Володимир Зеленський - йому аплодували стоячи.

"З нами весь цивілізований, західних світ. І це не просто віра в можливість нашої перемоги у війні з росією. Це чітке розуміння, що ми точно переможемо. Бо такий дух як в наших воїнів, народу, таке єднання навколо спільної мети - перемогти у війні за Свободу, неминуче означає наш успіх", - додав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що до Запоріжжя прибула колона евакуйованих жителів Маріуполя.

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