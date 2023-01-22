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Борис Джонсон вважає, що Путін повинен швидше програти: "Страждання тривають надто довго"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2014
Час на прочитання
1 хв
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Борис Джонсон вважає, що Путін повинен швидше програти: "Страждання тривають надто довго"

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Джонсон заявив, що Путін повинен швидше програти.

Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія повинна швидше програти у війні проти України, бо страждання українців тривають надто довго. 

Про це пише The Guardian.

Британський політик наголосив, що Україні потрібно дати усі інструменти для завершення війни. 

"Це честь відвідати Україну на запрошення президента Зеленського. Надто довго тривають страждання народу України. Єдиний спосіб покласти край цій війні — це перемога України — і перемога якомога швидше… Чим швидше Путін зазнає поразки, тим краще для України та для всього світу", - сказав Джонсон. 

Нагадаємо, 22 січня стало відомо про раптовий візит Бориса Джонсона. Він відвідав Бородянку на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань селища. 

Також Джонсон зустрівся із президентом Володимиром Зеленським

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2014
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