"Бородатий котоматусь": актор Олексій Суровцев показав, як рятує кинутих тварин з Бучі та Ірпеня

Знаменитість став котячим ангелом-рятівником.

Український актор та учасник "Танців з зірками" Олексій Суровцев під час повномасштабної війни Росії проти України перекваліфікувався у рятівника покинутих тварин.

У Мережі нині тисячі світлин убитих та замордованих російськими окупантами тварин. Скільки їх загалом загинуло, навряд чи вдасться колись порахувати. Однак, є історії, які надихають. Кореспондентка ТСН Ніна Грушецька поїхала в рятувальну місію - разом із знаменитістю. До слова, Суровцев – мешканець Ірпеня.

Під гучні вибухи він щодня їздив до рідного міста та Бучі, аби рятувати пухнасті життя.

Олексій Суровцев / instagram.com/surovtsev.alexei

"Іноді було дуже страшно. Від тебе мало що залежить. Здебільшого тварини налякані, кричать. Багато хто обурюється, відчиняєш двері – "Де ти був, що таке? Де їжа? Ану швидко прибрав, шкіряний раб", – поділився актор.

Олексій Суровцев на прохання господарів вивозить пухнастиків до безпечного місця або ходить їх годувати. Люди навіть надсилають йому ключі від квартири. Деякі помешкання доводиться відчиняти за допомогою ломів.

Олексій Суровцев / instagram.com/surovtsev.alexei

Крім того, зірка підгодовує всіх вуличних котиків, яких бачить.

"Я себе назвав бородатий котомамусь. Я бачив картинку в інеті – такий великий брутальний мужик у татухах і підпис – ти можеш бути брутальним здоровим мужиком, але для своєї котейки ти завжди будеш бородатою мамулею", – поділився артист.

Скільки тварин загинули під час навали окупантів, порахувати неможливо. Це тисячі улюбленців - псів, котів, коней, мешканців ферм, розплідників та зоопарків. Волонтерка Марина Будько роками опікувалась тваринами з притулку в Бородянці. Близько місяця вона та інші волонтери не могли доїхати до своїх підопічних через постійні обстріли. А на місці тваринам ніхто не допоміг.

"7 років їздимо туди. Коли ти заходиш до своїх підопічних і коли тобі треба виносити їх на руках мертвими… Виносити трупи, це дуже важко. Вони перед очима. Вижило відсотків 30-40. Коли ми потрапили до притулку, одні собаки були лежачими, деякі собаки не доїхали, деякі померли в клініці", – розповіла вона.

Всіх тварин, що вижили, з Бородянки вже евакуювали - силами самих лише волонтерів.

Кореспондентка ТСН поспілкувалась із котячим ангелом-рятівником

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