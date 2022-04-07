"Бородянка - це гірше ніж Буча": журналіст показав зруйноване місто, де могли загинути тисячі людей (фото)

Рятувальники шукають тіла загиблих під завалами.
Місто Бородянка на Київщині, мабуть, найбільше постраждало через обстріли російських окупантів. Там не вцілів жоден будинок, під завалами можуть бути тисячі загиблих.
Фото з Бородянки показав український журналіст Роман Бочкала.
За його словами, прогнози рятувальників ДСНС, які зараз працюють у місті, невтішні. Люди, що ховалися в укриттях під час авіаударів, загинули. Підвали багатоповерхівок стали пасткою.
"Чекаємо страшних новин. За 2-3 дні тіла загиблих обіцяють дістати. І таке ще скажу. Бородянка це гірше ніж Буча. Це справжня жесть. Яку ми що просто не усвідомили. Намагався знайти хоч один уцілілий будинок. Не зміг. Їх немає. А всюди були люди", - написав журналіст.
Нагадаємо, у Бородянці під Києвом росіяни з перших днів окупації розстрілювали мирних мешканців і житлові будинки. Росіяни скинули бомби на 9-ти поверхові будинки. І ті люди, які перебували у підвалах, виявилися заживо похованими.
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