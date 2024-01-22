“Боронити якісь розвалини вже не було можливості”: в ЗСУ зробили заяву щодо захоплення окупантами Крохмального

У захопленому російськими силами селі Крохмальному на Харківщині немає цивільних, населений пункт повністю знищений. Проте, російські війська мали там “веселу нічку”.

Про це в ефірі “Радіо Свобода” (проєкту Свобода.Ранок) сказав начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України, підполковник Володимир Фітьо.

“Це є малесеньке таке село, де до широкомасштабного вторгнення РФ мешкало 45 людей. Це село повністю знищене, відповідно там живого місця немає. І залишатися нашим захисникам боронити якісь розвалини вже не було можливості, це б ставило під загрозу їхні життя. Для цього було обладнані кращі позиції, більш захищені, куди вони перемістилися. Цивільних там вже взагалі не було. І Крохмального як такого, вже немає. Тому що всі будинки там практично вже знищені”, — каже Фітьо.

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Він додав, що відхід на нові позиції дає змогу українським військовим “атакувати за кращої нагоди”. Самі російські сили у Крохмальному, за словами речника Командування Сухопутних військ Збройних сил України, перебувають “не в найкращих позиціях”.

“Ворог не в хороших умовах там знаходиться, під постійними обстрілами. І наші захисники знаходяться в активній обороні, а це дає можливості за кращої нагоди переходити до атакувальних дій, а також покращувати своє тактичне становище. Тому з цього не варто робити якоїсь трагедії. Бо це рішення перш за все спрямоване на збереження життя українських військовослужбовців. А територію ми, звичайно, звільнимо, росіян всіх проженемо”, — зауважив Фітьо.

“У цьому Крохмальному в них вже “дуже весела” нічка була. Тому, думаю, що бажання в них ще кудись іти зменшилось автоматично”, — розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, у Росії вранці 21 січня заявили про окупацію Крохмального Харківської області. У ЗСУ наголосили, що лінія фронту постійно зміщується. Про це начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону у неділю, 21 січня.

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