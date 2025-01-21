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Боронячи Україну від окупантів, на фронті загинув відомий спортсмен

Боронячи Україну від окупантів, на фронті загинув відомий спортсмен

Павло Унгурян / Фото: Спортивний комітет України

Молодому захиснику з Чернівців було лише 27 років.

Захищаючи Україну від російських загарбників, на фронті загинув лейтенант Павло Унгурян — чемпіон України з панкратіону серед юніорів, багаторазовий переможець змагань Чернівецької області та вірний фанат футбольного клубу "Буковина".

Про це повідомив Спортивний комітет України.

"Боронячи Батьківщину від окупантів, на фронті загинув чемпіон України з панкратіону серед юніорів, багаторазовий переможець чемпіонатів рідної Чернівецької області, відданий фанат "Буковини", лейтенант Павло Унгурян", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що він загинув 9 січня 2025 року на Харківщині, на Куп'янському напрямку, внаслідок атаки ворожого FPV-дрона. Він служив у військовій частині А7187. У нього залишилися дружина та восьмимісячна дитина.

Нагадаємо, 9 листопада 2024 року помер український боксер В'ячеслав Узелков. Успішному спортсмену було лише 45 років.

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