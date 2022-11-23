Боротьба між двома концепціями: чому США та Німеччина не хочуть надати Україні необхідну зброю

Піонтковський певен, що обмеження у постачаннях зброї та техніки політичні, і насправді Захід має на своїх складах достатньо озброєння.

Сполучені Штати та Німеччина мають на своїх складах достатньо зброї, аби Україна перемогою змогла закінчити війну навіть за декілька тижнів.

Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський у коментарі "24 каналу".

На його думку, на темпи постачання озброєння впливає російська пропаганда, якою РФ продовжує лякати Захід.

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"США мають мільйони зарядів на складах, а Німеччина має 3000 танків Leopard, але поки що жодного не поставили Україні. Також США мають ще 600 "хаймарсів", готових до використання. Тому все це відмовки, що нічого в Заходу немає", – вважає експерт.

Піонтковський певен, що обмеження у постачаннях зброї та техніки політичні, а не технічні чи виробничі. За його словами, Україні не обов'язково давати якісь сучасні розробки. Достатньо і того, що вже давно лежить на американських складах.

"Основа рішень залежить від США, але там точиться боротьба між двома концепціями. Остін та Блінкен вважають, що Україна має перемогти, а Салліван – що Україна не повинна програти. Ми спостерігали цю боротьбу. Весь час і на кожному етапі Остін і Блінкен перемагають, тому передають нові озброєння. Але зараз критичний момент, в якому чекати не можна", – пояснив Піонтковський.

Він зауважив, що зараз Кремль лякає Захід ймовірним хаосом, який може виникнути після розпаду РФ.

"Пропагандисти лякають хаосом в Росії, де є багато хімічних та атомних виробництв і де буде громадянська війна за участі Кадирова та Пригожина. Усіх лякають і це поки що діє", – підсумував публіцист.

Нагадаємо, у США повідомили, що буде у новому пакеті допомоги на $400 млн. Також Штати виділили Україні 4,5 мільярда доларів допомоги, які спрямують на зарплати та пенсії.

Своєю чергою, американські сенатори просять Байдена передати Україні дрони Gray Eagle, які "можуть змінити хід війни".