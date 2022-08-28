Боротьба між ФСБ і Генштабом РФ впливає на прийняття рішень Путіним щодо війни - військовий експерт

Це має вплив на прийняття рішень, це має вплив на саме ту розвідувальну інформацію, яку надають майже кожній силовій структурі, та яка безпосередньо потрапляє до Володимира Путіна.

Про це в ефірі телемарафону "1+1" розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Звісно це також впливає на прийняття рішень не лише командуванням, а й особисто Путіним. Звісно це впливає і на якість цих рішень. Тому саме ці баталії, вони кажуть про відсутність монолітності силових структур. Була лише боротьба за фінансування, а зараз це вже не тільки боротьба за фінансування, хоча і це також присутнє. Зараз вже йде мова про боротьбу за виживання, яка з цих силових структур буде мати найменші втрати, після того, як Росія взагалі програє війну, буде оголошена капітуляція, і розпочнеться більш глобальна, масштабна чистка саме силових структур", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, військовий експерт розповів про літні провали окупантів у війні та чому завмер фронт.

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