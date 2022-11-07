Боротьба між Шойгу та Пригожиним: в Росії наростає конфлікт серед військового керівництва

Через те, що Росія стрімко втрачає особовий склад регулярних військ, на тимчасово окупованих територіях півдня України більшу частину заведених військ уже становлять мобілізовані. Стрімко розростається чисельність ПВК "Вагнера", якою керою Євгеній Пригожин.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Відповідно до наявної інформації, у середовищі вищого військового керівництва РФ наростають суперечності. Пригожин звинувачує у провалах Шойгу та Герасимова, а ті своєю чергою кивають на Путіна. Паралельно Кадиров та його польові командири формують на тимчасово окупованих територіях свою бізнес-мережу та отримують все більше влади", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Центр спротиву, відбулась неофіційна зустріч Пригожина та очільника адміністрації президента РФ Антона Вайно, на якій обговорювалися невдачі російської армії в Україні.

"Пригожин і далі наполягає на тому, що Шойгу має понести відповідальність. Та під час розмови учасники також озвучували думки про негативний вплив Путіна на перебіг війни, адже президент РФ в особистому порядку може змінити плани військових та втручатися в тактичний рівень планування", - йдеться у повідомленні.

Якщо кілька років тому ПВК "Вагнера" виступала виключно як приватна компанія з надання послуг, то наразі ця ситуація змінюється. Пригожин створює повноцінну армію, якою сам і керує. Деградація політичних еліт РФ призводить до повернення феодальних традицій в державному управлінні. В РФ настає момент, коли окремі політичні гравці посилюють свої власні позиції. Це стає можливим тоді, коли держава втрачає монополію на застосування сили. Активний розвиток ПВК до цього й веде.

ПВК "Вагнера" на війні проти України

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин посилив свій вплив на Кремль. У тандемі з лідером Чечні Рамзаном Кадировим він домігся усунення з посади командувача угруповання військ "Центр" Олександра Лапіна. Паралельно Пригожин створив потужну військову структуру, яка є поза російським правовим полем, проте вербує навіть пілотів літаків та екіпажі ракетних комплексів.

Проте серед найманців приватної військової компанії "Вагнера", які беруть участь у війні Росії проти України, переважну більшість становлять ув'язнені російських тюрем.

Російське опозиційне видання The Insider встановило, що "Вагнер" втратив в Україні від 800 до 1000 найманців.

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