Боротьба за Крим: військовий експерт розповів про важливість Херсона для росіян

Військове керівництво Росії кинуло в тимчасово окупований Херсон велику кількість військ, щоб загальмувати просування українських Збройних сил. Військовий експерт Михайло Притула каже, що "йде боротьба уже не за Херсон, а за Крим".

Таку думку він висловив в ефірі "Еспресо".

За словами Притули, окупанти будують ешелоновану оборону на лівому березі Дніпра, риють окопи і траншеї.

"Це досить правильно, з їхньої точки зору. Їм потрібен на це час. Вони кинули в Херсон велику кількість військ, щоб загальмувати просування ЗСУ. Вони потримають там контингент. Якщо встигнуть - заберуть, а не встигнуть - здадуться в полон", - сказав він.

Експерт наголошує, що Росія виконує тактичні завдання шляхом знищення свого особового складу, а росіяни з цим погоджуються і не чинять стротиву.

"Нема сенсу надягати на військового зимовий одяг, якщо він загине через тиждень. Люди йдуть туди, загинуть і більше нічого не треба: ні їжа, ні одяг, ні обігрів. Їх кинули. Вони загинули і своє бойове завдання виконали", - підсумував експерт.

Своєю чергою, видання The Washington Post пише, що для кремлівського очільника Володимира Путіна місто є дуже важливим. Захоплення Херсона - це найбільша перемога його армії від початку війни. Саме тому Кремль буде кидати на оборону міста всі сили.

Російські окупанти готуються до оборони правого берега Дніпра в Херсоні. OSINT-аналітик Бенджамін Піттет опублікував супутникові знімки, на яких видно, що окупанти та зміцнюють там три лінії траншей і дотів.

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