Боротьба за оборону: як Україна будує найпотужніші в історії захисні споруди від Росії

Поки тривають запеклі бої на фронті, Україна будує безпрецедентну оборонну лінію для стримування російської агресії.

Після провалу анонсованого контрнаступу та ще однієї зими, пов’язаної з відбиттям російських атак, українські війська виснажені та стикаються з серйозною нестачею зброї.

Про це пише The New York Times.

Уряд схвалив новий закон про мобілізацію для поповнення рядів, а європейські країни пообіцяли надіслати більше транспортних засобів і ракет, серед іншого вкрай необхідного постачання. Україна отримала вкрай необхідний поштовх, коли Палата представників США схвалила пакет військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів, який надасть більше зброї для її військових зусиль.

Але Україні дійсно потрібен час.

Навчання нових військ триватиме місяці, а європейське обладнання надходитиме поступово, протягом року. Аналітики вважають, що Україна навряд чи почне великий контрнаступ цього року, замість цього вирішить витратити час на відновлення своїх сил. Але країні все одно потрібно буде відбивати російські атаки та не дати будь-яким незначним досягненням противника стати повноцінним проривом.

Ось тут і вступають амбітні оборонні лінії, які будуються з шаленими темпами.

Цього року український уряд виділив близько 800 мільйонів доларів США на будівництво фортифікацій уздовж близько 1000 кілометрів лінії фронту, і будівництво триває.

"Зуби дракона" / Фото: Associated Press

Цей захист є лише невеликою частиною того, що впроваджує Україна, більшу частину якого можна побачити на загальнодоступних супутникових знімках.

Американські військові аналітики у Вісбадені, Німеччина, спираючись на супутникові зображення та інші дані розвідки, тісно співпрацювали з українськими офіцерами зв’язку, щоб виявити прогалини в обороні України, кажуть чиновники.

З початку року Україна побудувала довгі оборонні рубежі в двох областях на півдні – Херсонській та Запорізькій. Окрім нових оборонних споруд на півдні, представники Пентагону та незалежні аналітики також вказали на нові захисні споруди за Авдіївкою на сході.

Українські військові прагнуть не допустити повторення того, що сталося навколо Авдіївки в лютому після захоплення цього міста росіянами. Слабка українська оборона дозволяла ворогу продовжувати наступ на захід.

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Четверо посадовців сказали для NYT, що результати неоднозначні. За їхніми словами, до надійної багаторівневої багаторівневої оборони роботи ще на тижні, якщо не місяці.

Але головнокомандувач США в Європі генерал Крістофер Каволі висловив оптимізм.

"Я думаю, що їхній захист буде дуже сильним і потужним. І за умови постійної підтримки вони будуть у хорошому становищі", - сказав він.

Захисні споруди на кордоні в Чернігівській області / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Захисні споруди на кордоні в Чернігівській області / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Але на землі це було нелегко. На околицях одного з охоплених боями міст, Часів Яр, виснажені війська тримаються на місцевості навколо каналу. Але їхні оборонні споруди погано побудовані, і їх слід було укріпити бетоном ще кілька місяців тому, сказав український командир. Зараз росіяни близькі до боротьби за кожну вулицю.

Оборонні споруди на сході України помітно відрізняються від багатьох укріплень на півдні. На місці широких оборонних рубежів розташовані споруди для укріплення міських районів, які перебувають у полі зору Росії.

Одне з них – Курахове. Місто розташоване на головній дорозі за 10 миль на північний схід від Мар’їнки, яку Росія почала намагатися захопити в 2014 році, коли вторглася на територію України. Остаточно Мар’їнка впала наприкінці минулого року.

На супутникових знімках видно, як Україна працює над захистом Курахового. Ці зусилля вказують на те, що українці спрямовують свої ресурси на найбільш придатну для оборони місцевість, маючи на меті зробити просування на землі якомога дорожчим для Росії.

Захист також вказує на стратегію на більшій частині лінії фронту, яка передбачає тримати російські сили зненацька за допомогою невеликих атак і намагатися використати недоліки в їхньому захисті, кажуть чиновники.

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Наразі через мінні поля та укріплення важко атакувати та маневрувати без великих втрат, обидві сторони значною мірою покладаються на добре підготовлені окопи.

Вони можуть включати глибокі траншеї, укріплені цементом, захист над головою, опалення та спальні зони. Для будівництва та захисту вони потребують великої кількості робочої сили.

Джеймс Рендс, військовий аналітик оборонної розвідувальної компанії Janes у Лондоні, сказав, що оборона, створена Україною під час попередніх конфліктів з Росією, є винятковою. На Донбасі, за його словами, бункери були сухими та захищеними навісним покриттям, протипожежним та балістичним захистом. Окопи були укріплені.

Оскільки Росія зараз здійснює повне вторгнення, Україна навряд чи зможе зробити це знову, сказав пан Рендс.

"Позиції, на які вони відступили, в жодному разі не належать до тієї ж самої категорії. Зараз Україні потрібно побудувати низку оборонних позицій, перебуваючи в зоні зіткнення - а це складно", - сказав він.

Нагадаємо, від 2022 року на кордоні Житомирської області з Білоруссю триває розбудова глибоко ешелонованої системи оборони. Відповідні кадри з місця будівництва показав очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Ще раніше з'явилися знімки з Чернігівщини, де також тривають масштабні інженерні роботи зі зміцнення державного кордону та будівництво фортифікаційних споруд для підвищення обороноздатності країни.

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