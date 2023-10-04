Боротьба за панування у Чорному морі: Гуменюк розповіла, навіщо ворог б’є по острову Зміїний

Чорноморський флот РФ дійсно функціонально обмежений, але Росія продовжує тероризувати нас тактичною авіацією. Для ворога зараз це єдиний спосіб позначати своє панування.

Про це в ефірі “1+1” в рамках телемарафону заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

“Ворог обмежений, але можливості ще має”

“Недооцінювати ворога не можна. Ми розуміємо, що потужності у ворога ще є, зокрема і ракетоносії, якими вони можуть завдавати удари фактично по всій території України. Ми говоримо про те, що умовно замкнені в тій акваторії, яку вони вважають більш-менш безпековою в напрямку східного узбережжя Криму і Новоросійська, вони все ж таки дійсно функціонально обмежені певним чином”, — сказала Гуменюк.

“Але росіяни продовжують тероризувати тактичною авіацією. Для них зараз це єдиний спосіб позначати своє панування, вони продовжують системно бомбити напрямок острова Зміїний, де зосереджені морські транспортні шляхи для того, щоб дискредитувати Україну як морську державу, здатну забезпечувати Силами оборони гуманітарний коридор для навігації морських суден”, — додала вона.

Авіаудари в районі острова Зміїний

“Нам довіряють судновласники, щоб судна йшли тим коридором, який ми запропонували. Безпекова компонента нами дотримана, ми повністю забезпечуємо ту безпеку, яку потрібно для суден. А росіяни намагаються це дискредитувати”, — розповіла речниця ОК “Південь”.

“Вони скидають керовані авіабомби для того, щоб привести в дію морські міни, яких ще доволі багато в морі і ускладнити цей навігаційний шлях. Всім зрозуміло, що заміноване море це не заміноване поле. Там складніша ситуація і при всіх наявних потужностях, які у нас є, не так просто забезпечувати такий режим. Але нам це вдається”, — резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, морська авіація Чорноморського флоту РФ в останні тижні взяла на себе важливу роль в операціях флоту, який намагається впоратися з паралельними загрозами на південному фланзі війни в Україні. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Військово-морська авіація РФ приділяє особливу увагу операціям з морського повітряного патрулювання, основним завданням яких, найімовірніше, є раннє виявлення безпілотних надводних кораблів.

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