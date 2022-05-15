"Боротимемося скільки зможемо": президент Сербії заявив, що не підтримає запровадження санкцій проти РФ

"Боротимемося скільки зможемо": президент Сербії заявив, що не підтримає запровадження санкцій проти РФ

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що не має наміру вводити санкції проти Росії і буде опиратися цьому стільки, скільки зможе. Хоча Белград зазнає від цього великих збитків.

Про це він сказав в ефірі каналу "Prvа", пише видання nspm.rs.

"Ціна, яку ми платимо, величезна, у нас немає виходу на ринок капіталу, коли немає доступу до ринку капіталу, то неможливо обслуговувати наші кредити... Вони кажуть: "Вучич анонсує запровадження санкцій" - ні, ми боротимемося скільки зможемо. Ми зазнаємо великої шкоди. Ми дуже терпимо, не вводячи санкцій проти РФ, але ми це робимо, тому що ми самостійна країна", - заявив Вучич.

Президент Сербії також додав, що так він "береже територіальну цілісність країни". "Ми дуже страждаємо через невведення санкцій проти Росії. Ми б жили в десять разів краще, якби ми це запровадили. Я збережу територіальну цілісність Сербії", - наголошує сербський лідер.

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Нагадаємо, наприкінці лютого влада Сербії відмовилася вводити санкції проти Росії, яка напала на Україну. Натомість у відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 81-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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