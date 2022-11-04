Боротимуться до останнього солдата чи втечуть: аналітики не знають, що задумали окупанти в Херсоні

Російські військові оголосили "евакуацію" з Херсона і люди почали виїжджати з міста. Цим користуються і самі окупанти – перевдягаються у цивільний одяг і тікають.

Аналітики з Інституту вивчення війни заявили, що РФ продовжує виводити деякі військові елементи з північно-західної частини Херсонщини. Однак досі незрозуміло, чи будуть окупанти боротися за Херсон.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), який опублікували сьогодні, 4 листопада.

3 листопада гауляйтер Кирило Стремоусов заявив, що нібито російські війська "швидше за все підуть на лівий (східний) берег" річки Дніпро.

ISW зазначає, що російські війська продовжують готувати запасні позиції на лівому (східному) березі Дніпра, продовжуючи створювати оборонні позиції на північний захід від Херсона та перекидати туди додаткові мобілізовані сили, попри заяву Стремоусова.

Повідомляється, що деякі російські елітні підрозділи, такі як повітряно-десантні сили та морська піхота, продовжують діяти на правому березі Дніпра, і їх повне виведення з півночі Херсонської області було б чіткішим показником того, що російські сили не воюватимуть за обласний центр, або населені пункти правого берега.

Як додали в ISW, окупанти створюють умови для міських боїв у місті.

"Подібні повідомлення можуть з’явитися найближчими днями з огляду на триваючу примусову евакуацію цивільних осіб як з правого, так і з лівого берегів річки Дніпро, але вони можуть не вказувати на негайне виведення російських військ з міста Херсона. Найкращим індикатором намірів Росії залишається дислокація російського ВДВ", – додали аналітики.

Контрнаступ на Херсонщині

Військовослужбовці ЗСУ крок за кроком звільняють Херсонщину. Наші захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.

Водночас, президент Володимир Зеленський пояснив, що російські війська, попри заяви командування РФ, не залишають Херсон, всі найбільш боєздатні окупаційні підрозділи залишаються на місці.

30 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ відводить артилерію з правобережної частини Херсонщини та змушує українців виїжджати з міст.

Життя за 2 км від лінії фронту - село в деокупованій Херсонщині

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