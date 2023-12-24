Боррель: Путін воюватиме до остаточної перемоги – на карту поставлене існування ЄС

Верховний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель наголосив, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом не припинить повномасштабну агресію проти України, адже він вирішив воювати до остаточної перемоги. Дипломат закликав до активнішої підтримки України.

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.

"І якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні", – зазначив Боррель.

Дипломат також підкреслив, що в Україні на карту поставлене існування Європейського Союзу, тому потрібно звернути увагу на небезпеку, "яка виходить від великої держави" і яка загрожує європейській демократії.

"Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги. Успіх (Росії - ред.) залежить від залучення на поле бою якомога більшої кількості людей...І якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні", – наголосив Жозеп Боррель.

Голова дипломатії ЄС зазначив, що Путін не може задовольнитися "шматком України" й дозволити решті території належати Євросоюзу. Крім того, він розраховує, що вибори президента США створять сприятливіший сценарій для нього.

Нагадаємо, Боррель заявив про небезпеку для ЄС і закликав мобілізуватися.

Читайте також: