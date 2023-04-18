Боррель закликав Китай зупинити Путіна: "Маємо уникнути нової холодної війни"

Очільник дипломатії ЄС також наголосив на тому, що "будь-який нейтралітет, який не робить різниці між агресором і атакованим, означає стати на бік агресора".

ЄС не зможе розвивати нормальні відносини з Китаєм, поки Пекін не використає свій вплив на Росію, для щоб вивести війська з України та закінчити війну.

Відповідну заяву зробив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на слуханнях в Європарламенті щодо стратегії відносин між ЄС і Китаєм.

"Наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не використає свій вплив на Росію, щоб змусити її вивести війська з України та припинити війну", – сказав Боррель.

Очільник дипломатії ЄС також наголосив на тому, що "будь-який нейтралітет, який не робить різниці між агресором і атакованим, означає стати на бік агресора".

"Ми багато говорили про це і продовжуватимемо говорити. З геополітичної точки зору ми маємо уникнути нової холодної війни між Заходом і Далеким Сходом, на кшталт тієї, що відбувалася раніше зі Сходом", – сказав він.

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Попри це, Борель визнав, що необхідно, щоб кожен діяв відповідно до договорів, виконуючи свої ролі та обов'язки

"Мета спільної політики полягає саме в тому, щоб згладити ці розбіжності та запропонувати спільний знаменник. У таких складних відносинах, як ті, що ми маємо з Китаєм, неминуче існують різні точки зору, оскільки інтереси держав-членів відрізняються, але якщо ми хочемо побудувати узгоджену стратегію ЄС щодо Китаю, необхідно, щоб кожен діяв відповідно до договорів, виконуючи свої ролі та обов'язки", – заявив він.

Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав масований ракетний удар РФ по українських містах невибірковим знищенням інфраструктури та навмисним вбивством мирних людей.

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