Боррель закликав направити кошти з оборонних фондів ЄС на закупівлю боєприпасів для ЗСУ

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Євросоюзу необхідно віддати пріоритет для закупвілі боєприпасів для України з європейських оборонних фондів. Це допоможе пришвидшити вирішення питання з дефіцитом снарядів.

Про це Боррель сказав у Стокгольмі під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, пише Telegraph.

Він підкреслив, що вжеІснуючі європейські фонди повинні бути пріоритетними для закупівлі боєприпасів для України, перш ніж можна буде очікувати будь-якого рішення щодо інших шляхів закупівлі.

"Перше, що потрібно зробити, це використати те, що ми маємо. Якщо країни-члени готові надати більше, я буду радий. Але сьогодні давайте будемо реалістами та прагматичними та обговоримо те, що можна прийняти сьогодні", – сказав Боррель.

Водночас очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що європейські оборонні компанії зможуть збільшити об'єми виробництва з новими інвестиціями.

"Коли ми принесемо ці свіжі гроші, це також збільшить потужність промисловості. Це те, що нам у будь-якому випадку потрібно також і в майбутньому, щоб європейські промислові підприємства були здатні виробляти більше снарядів", - зазначив Певкур.

Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна сподівається швидко отримати засоби протиповітряної оборони та додаткові боєприпаси, зокрема мільйон снарядів калібру 155 мм.

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