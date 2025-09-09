Борис Джонсон закликав надати Україні дозвіл бити по військових базах у Росії

Реклама

“Президент Трамп сам цілком слушно наголошував: ми повинні дати українцям дозвіл застосовувати цю зброю по базах, які використовуються для вбивств їхніх цивільних, навіть якщо ці бази розташовані в Росії", - сказав Джонсон.

Він також наголосив, що понад усе Україна потребує фінансової підтримки для розвитку власних оборонних спроможностей.

Джонсон зауважив, що майбутнє України — це питання ідентичності та вибору, а не території: “Йдеться не про територію. Йдеться про долю. Йдеться про ідентичність. Україна обрала шлях на Захід, і ми повинні підтвердити цей вибір нашою присутністю в Україні, західними гарантіями безпеки і зробити очевидним, що вона йде до європейських і зрештою до інституцій НАТО”, — сказав він.

Водночас Борис Джонсон визнав, що припинення вогню могло б стати виходом із ситуації, навіть якщо це означатиме заморожування конфлікту. “Я думаю, що припинення вогню було б добрим рішенням, навіть якщо, на жаль, воно означатиме замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту, залишивши Путіну де-факто контроль над значною частиною України. Це не буде компромісом у питаннях суверенітету. Це дало б йому вихід, а українці знали б, що фактично врятували свою країну і демократію. І все, що зараз потрібно, — щоб глобальні союзники України проявили бодай одну десяту частки тієї відваги, яку показують українці. Тоді ми зможемо завершити цю війну єдиним можливим шляхом — із вільною, суверенною та незалежною Україною”, — підсумував політик.

Після виступу українські ветерани подарували Борису Джонсону трофейний уламок безпілотника “шахед”, яким російські війська атакували населені пункти України.