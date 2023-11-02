Борються на найгарячіших напрямках: Зеленський відзначив роботу воїнів дев'яти бригад (відео)

Президент переконаний, що Україна обов’язково переможе та закликав українців бути впевненими у собі.

Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу воїнів дев'яти механізованих бригад, які воюють на найгарячіших напрямках.

Про це президент сказав у вечірньому зверненні до українців 2 листопада.

"Наші воїни. Наша вдячність. Ті, хто відзначився за цей день. Вугледарський напрямок – наша міцна 72-га окрема механізована бригада. Я дякую вам, хлопці! Марʼїнка – десантники "Сімдесятдевʼятки", молодці! Авдіївський напрямок – 31-ша, 47-ма, 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади. Я дякую кожному воїну!

І Купʼянський напрямок – 14-та й 32-га окремі механізовані бригади, 57-ма окрема мотопіхотна бригада – пишаюся вами, хлопці! І я впевнений у вас – так само, як і 24 лютого. Впевнений, що Україна обовʼязково переможе. Будьте впевнені в собі", - сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що пишається усіма, хто нині боронить Україну.

"Я пишаюся усіма, хто бʼється заради України, знищує окупантів, відновлює наші позиції. Хто зараз в окопі. Хто зараз на бойових постах. Хто тренує наших воїнів. Хто виробляє для України зброю, снаряди й техніку. Хто навчає наших діточок. Хто лікує, рятує після ударів. Забезпечує нормальне життя наших міст. Хто дає нам світло. Всі, хто дає нам впевненість, – наші батьки, наші діти… Хто любить нас. Хто молиться за нас, за перемогу. Хто допомагає нам з усіх куточків світу. Хто пережив підвали та окупацію – і не зламався. Усі, хто щодня робить усе, щоб звільняти Україну й українців від російської неволі. Я пишаюся тобою, український народе! Я пишаюся тобою, український воїне", - резюмував президент.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна має збільшувати резерви і розширити категорію громадян, які можуть бути призвані по мобілізації.

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