"Боягузливі варвари, які кидали своїх, щоб винести пральні машинки українців" - Зеленський про військових РФ

"Боягузливі варвари, які кидали своїх, щоб винести пральні машинки українців" - Зеленський про військових РФ

Президент України Володимир Зеленський назвав російських солдатів, які звірськи вбивали мирних людей, боягузливими варварами та заявив, що окупанти кидали своїх побратимів заради мародерства.

Український президент заявив, що не розуміє, як армійці Путіна могли викрадати побутову техніку та особисті речі вбитих мирних громадян, кидаючи своїх загиблих та поранених товаришів по службі.

Про це Зеленський заявив він у інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.

"А як ти кинув своїх? Ти з ними йшов, курили цигарки, стріляли, ви їли, спали, наступали. Ми для вас вороги, окей. А хто він тобі? Коли вони кидали людей, вони ж їх не ховали, не забирали, вони поранених не забирали, вони бігли… Це просто боягузливі варвари. Вони кидали своїх людей, щоб винести пральні машинки з домівок, щоб винести телефони, якийсь одяг, й кидали своїх поранених", - висловився Зеленський.

За словами президента, коли він уперше побачив звірства окупантів, відчував біль, згодом до нього прийшло нерозуміння.

"Відчував ненависть, відчував бажання помсти. Це перше почуття, потім спадає така зла емоція та приходить нерозуміння", - розповів він.

Нагадаємо, на захоплених територіях окупанти грабують місцевих, викрадаючи алкоголь та продукти.

Тим часом у Криму окупанти торгують вкраденими в Україні речами.

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