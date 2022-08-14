Бояться активної фази деокупації: частина військового керівництва РФ виїхала з Херсона

Військове керівництво злякалося, що не зможе виїхати з області, коли ЗСУ розпочнуть активну фазу деокупації.

Частина військового командування Росії вже виїхала з обласного центру Херсона, вони бояться, що не зможуть оперативно евакуюватися, оскільки ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні шляхи, мости непридатні для використання.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає "Укрінформ".

Загарбники бояться, що у будь-який час ЗСУ розпочнуть більш активну фазу деокупації Херсона.

"Як мінімум частина військового керівництва так – вона з Херсона з’їхала на інші позиції, які вони облаштували як центри прийняття військових рішень", - сказав він.

За його словами, російські військові розуміють, що якщо їхнє керівництво пішло таким шляхом, значить не все так добре, і їх моральний стан на дуже низькому рівні, вони дуже нервують. При цьому, як зазначив Соболевський, велика кількість російських військових навіть не вміє плавати.

Нагадаємо, стало відомо, куди тікають окупанти з правого берега Дніпра у Херсонській області.

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