Бояться деокупації: росіяни перекинули до Кремінної десантників та танки

Росіяни побоюються деокупації Кремінної у Луганській області, а тому перекинули туди декілька підрозділів десантників та танки.

Проте, як в ефірі телемарафону 10 січня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ситуацію це не змінило.

"Росіяни побоюються, що Кремінна буде деокупована, вони бачать, що наші військові просуваються вперед, тому вони підсилюють зараз цей напрямок, щоб Кремінну не залишили їхні ж окупанти. Перекинули туди декілька підрозділів десантників, це вже кадрові військові РФ, та важку техніку у вигляді танків. Але поки що це ситуацію не змінило. Більше того, там якщо не кожну ніч, то через день точно, вони втрачають по 6-7 танків постійно внаслідок роботи наших захисників", - заявив він.

Водночас, за словами Гайдая, ситуація на Луганщині залишається тяжкою, але повністю контрольованою Силами оборони України. Зокрема, у напрямку Білогорівки Сили оборони стабільно відбивають всі наступи і намагання ворога прорвати лінію оборони. А на Сватівсько-Кремінського напрямку, перевага на боці наших захисників, вони не швидко, але стабільно звільнюють територію Луганської області.

"Я думаю, буде пожвавлення бойових дій, тому що земля промерзла достатньо серйозно, і зараз вже буде підключатися важка техніка", - сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, що наразі найгарячішими точками на фронті є Бахмут та Соледар, де росіяни зосередили найбільшу кількість своїх сил. Проте ЗСУ попри натиск ворога тримають оборону. Так, за добу, за даними Генштабу, усі атаки РФ на цих напрямках були успішно відбиті.

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