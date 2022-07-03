"Бояться і готуються до наступу ЗСУ": Братчук повідомив про обшуки в центрі Херсона

"Бояться і готуються до наступу ЗСУ": Братчук повідомив про обшуки в центрі Херсона

Місцеві жителі дуже налякані.

Росіяни зайшли у селище міського типу Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області. Місцеві жителі повідомляють, що там велика кількість ворожої техніки.

Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Орки оселилися в центрі — у будівлі поліції, суду та багатьох інших будинках", — повідомив речник.

Подібну ситуацію спостерігають у різних населених пунктах області. Також окупанти скупчилися і в центрі Херсона — проспектом Ушакова та в районі вулиць Театральної та Пилипа Орлика. Обшукують вибірково перехожих.

"Очевидно, орки бояться і готуються до наступу ЗСУ. Будьте дуже обережні — оминайте цих мразей стороною", — зазначив Братчук.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 3 липня, російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська та Верхньокам’янки.

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