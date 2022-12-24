"Бояться казати правду": оточення Путіна дезінформує його про реальний стан справ на фронті

Володимир Путін не володіє повним розумінням ситуації на фронті в Україні та ухвалює деякі рішення на підставі неточних даних.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не володіє повним розумінням ситуації на фронті в Україні та ухвалює деякі рішення на підставі неточних даних.

Про це йдеться у статті міжнародної газети The Wall Street Journal.

За інформацією, отриманою виданням від нинішніх та колишніх офіційних осіб США та Європи, а також колишнього високопосадовця російської розвідки, Володимир Путін особисто телефонував російському командуванню на передову наприкінці вересня.

У публікації йдеться про те, що коли погано оснащені ЗС РФ були оточені в Лимані ЗСУ, російський президент віддав їм наказ не відступати та триматися твердо. В результаті 1 жовтня російським військам довелося поспіхом відступати, залишаючи техніку та склади з боєприпасами.

Зазначається, що Путін ніколи не служив в армії, проте його недовіра до власного командування штовхає його на те, щоб особисто віддавати накази Збройним силам.

Автори статті стверджують, що оточення Путіна уникає повідомляти йому погані новини, тому він системно дезінформований про перебіг війни.

Він щоранку отримує письмову доповідь про ситуацію на фронті. Доповідь готується таким чином, щоб підкреслити успіхи та зменшити невдачі. Крім того, інформація в доповідях зазвичай запізнюється, оскільки її попередньо опрацьовують спецслужби.

Джерела розповіли виданню, що найближче оточення Путіна підтримує в ньому переконаність у перемозі Росії, попри людські та економічні втрати. Водночас низка американських чиновників сказала WSJ, що знайти в оточенні Путіна співрозмовників, які самі здатні адекватно сприймати реальність, стає дедалі важче.

У WSJ пишуть, що Путін все більше замикається у собі та звужує коло довірених осіб. За даними журналістів, президент РФ часто читав своїм соратникам лекції про своє бачення Росії.

"У них залишилося відчуття, що він розмовляв сам із собою", — сказав російський політичний консультант після спілкування з представниками Кремля.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін, який віддає накази про удари по мирних жителях України, заявив, що досі вважає український народ "братнім".

Спецтрибунал для Путіна буде: інтерв'ю з автором історичної резолюції в Нідерландах

Читайте також: