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Бояться контрнаступу ЗСУ: експерт пояснив, для чого Путін зібрав сотні одиниць авіації біля кордону з Україною

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Бояться контрнаступу ЗСУ: експерт пояснив, для чого Путін зібрав сотні одиниць авіації біля кордону з Україною

Фото: Associated Press

Росія стягнула до кордону України понад 400 бойових літаків і 360 вертольотів, аби бути готовою до можливого контрнаступу ЗСУ на усій лінії фронту.

Експерт Іван Ступак виключає сценарій, що Росія готується завдати одномоментного ракетного удару по Україні.

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Це не буде одноразовою атакою, як іспанської Армади. Так вони можуть самі себе перестріляти, не розуміючи, де свої, а де – чужі. Може відбутися все, що завгодно, в тому числі й зіткнення літаків у повітрі", – сказав Ступак.

Він пояснив, що Росія не зможе здійснити атаку з повітря без десантників, яких знищили у березні під Києвом.

"Домінування в повітрі – це одна справа, але жодна війна не вигравалася виключно домінуванням у повітрі, тому що потрібна ще наземна операція. Але десантних військ у Росії майже не існує й немає такої категорії. Їх переважно знищили в Гостомелі, Василькові та інших регіонах України", – зауважив ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, як раніше повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Росія тримає на кордонах України понад 400 бойових літаків і 360 вертольотів. З них - 150 гелікоптерів є ударними, такими як Ка-52.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
12к
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