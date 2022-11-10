Боїться контрнаступу ЗСУ: путінська армія швидко нарощує фортифікаційні споруди на Запорізькому напрямку

Російська армія нарощує фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області, аби призупинити український контрнаступ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 10 листопада.

"З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення", - йдеться в повідомленні.

Стрімкий контрнаступ Сил оборони на півдні

Українська армія стрімко просувається вперед на півдні, звільняючи окуповані ворогом населені пункти. Офіційної інформації від Генштабу поки немає, однак у мережі з'являються численні відео з українськими військовими, які повідомляють про звільнені території.

За даними Херсонської ОВА, ЗСУ під час контрнаступу звільнили 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей. Поки йде операція зі звільнення півдня, назви населених пунктів не розкриваються.

Також ЗСУ звільнили від окупантів Киселівку на Миколаївщині. Там розташований водогін, що забезпечує водою обласний центр, тому скоро у Миколаєві з'явиться вода.

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