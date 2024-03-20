Бояться партизанів: на окупованій частині Херсонщини військові РФ носять цивільний одяг – фото

Росіяни переодягаються у цивільний одяг, щоб не "світитися" перед партизанами.

У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині військові армії РФ намагаються ходити містом без шевронів, а деякі спеціально переодягаються в цивільний одяг, щоб їх не могли ідентифікувати партизани.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Всі ці дії зумовлені зростанням партизанського руху у місті. У такий спосіб вони намагаються максимально себе захистити від нас. Але ми знаємо про них усі і продовжуємо їхню ліквідацію", - зазначили в "Атеш".

На Херсонщині військові РФ носять цивільний одяг, щоб не "світитися" перед партизанами / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

На Херсонщині військові РФ носять цивільний одяг, щоб не "світитися" перед партизанами / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

На Херсонщині військові РФ носять цивільний одяг, щоб не "світитися" перед партизанами / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, партизани дістали секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ – "спливли" цікаві дані.

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