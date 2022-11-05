Бояться прориву: Росія готує умови для контрольованого відходу в Херсонській області

Аналітики з Інституту війни вважають, що російським військам, ймовірно, доведеться відійти Херсона з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на лівому (східному) березі.

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що таким чином окупанти намагаються уникнути прориву з правого (західного) берега Дніпра.

"Російським військам, ймовірно, доведеться відійти з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на лівому (східному) березі", — зазначили експерти.

Вони також нагшадали, що Оперативне командування "Південь" виправило інформацію від 3 листопада щодо руйнувань цивільних катерів і пристаней на Дніпрі.

"Виправлена ​​історія інфомує про те, що загарбники готують оборонні позиції на лівому березі. Це свідчить про те, що вони усувають можливості, аби ЗСУ могли переслідувати їх через річку під час або після відходу", — додали в Інституті вивчення війни.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін зіткнеться зі зростанням тиску з боку російських націоналістичних сил у зв'язку з очікуваним виведенням окупаційних військ із ключового міста Херсона. Високопосадовці вважають, що військове керівництво РФ готує виведення військ із південного міста, і це викличе гостру критику з боку так званих патріотів, зокрема на адресу Путіна.

Контрнаступ на Херсонщині

Військовослужбовці ЗСУ крок за кроком звільняють Херсонщину. Наші захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому просування ЗСУ на Херсонщині відбувається не так швидко, як сподівалися багато українців.

Водночас, президент Володимир Зеленський пояснив, що російські війська, попри заяви командування РФ, не залишають Херсон, всі найбільш боєздатні окупаційні підрозділи залишаються на місці.

30 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ відводить артилерію з правобережної частини Херсонщини та змушує українців виїжджати з міст.

Вибухи на стадіоні та залякування місцевих: поточна ситуація в окупованому Херсоні

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