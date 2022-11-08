Бояться прориву ЗСУ: у розвідці Британії з'ясували, як РФ готується оборонятися на окупованих територіях

Росія докладає значних зусиль, щоб підготувати оборону в тимчасово окупованих ними районах, щоб завадити швидкому просуванню українських сил в разі прориву.

Про це 8 листопада повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як нагадують експерти, Росія почала будівництво оборонних споруд навколо тимчасово захопленого українського Маріуполя. Для цього на двох заводах російські окупанти незаконно виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

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"Зуби дракона", ймовірно, встановлені між Маріуполем і селом Нікольське; і від північного Маріуполя до с. Старий Крим. Маріуполь є частиною російського "сухопутного мосту" з Росії до Криму, ключової логістичної лінії зв’язку. "Зуби дракона" додатково відправили для підготовки оборонних укріплень в окупованих Запоріжжі та Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, пояснюється, Росія зміцнює свої лінії в усіх районах тимчасової окупації. Так, 19 жовтня 2022 року керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої "лінії Вагнера" - так званої оборони в Луганській області.

"Ця діяльність свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль, щоб підготувати глибоку оборону за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву", - додають у Міноборони Британії.

Ситуація на окупованих територіях

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міністерство оборони Британії заявило, що останні дії російських окупаційних військ на Херсонщині можуть свідчить про їхню підготовку до швидкої втечі. Свідченням цього може бути те, що призначений Росією гауляйтер Володимир Сальдо повідомив, що з Херсона "виїхали" понад 70 тисяч людей.

На початку листопада радник мера Маріуполя Петро Андрущенко повідомив, що росіяни активно використовують місто як логістичний шлях до Криму.

Крім того, за даними Андрущенка, російські окупанти почали незаконну паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. У першу чергу паспорти видаватимуть тим, хто працює на бюджетні установи.

Своєю чергою, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російська армія намагається повернути під свій контроль Білогорівку, яка виступає для окупантів своєрідним плацдармом. Втім, переконаний Гайдай, під натиском ЗСУ росіяни будуть залишати регіон.

За даними речника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого, станом на 8 листопада епіцентром війни є східний фронт, а особливо Донеччина.

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