Бояться своїх же: ГУР перехопило розмову селянина з Брянської області

Росіянин розповідає знайомому, що в їхній околиці блукає якийсь російський солдат-дезертир.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови цивільних росіян з Брянської області. У розмові російський селянин закликає іншого бути пильним, бо по місцевості вештаються солдати-втікачі з армії РФ.

"На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежал военнослужащий. Гляди! А то забежит. Х*ен его знает. Сбежал. Ничего не написано", – попередив росіянин.

У ГУР зазначили, що перехоплена розмова вкотре ілюструє страх російського населення перед своєю ж армією.

Росіяни з Брянщини бояться дезертирів з армії РФ: перехоплення розвідки

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