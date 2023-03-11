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Бояться українського контрнаступу: колаборанти масово втікають з Донбасу в РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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460
Час на прочитання
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Бояться українського контрнаступу: колаборанти масово втікають з Донбасу в РФ

Фото: Getty Images

Колаборанти хочуть покинути окуповані території України чимшвидше.

Зрадники України розуміють, що скоро на Донбасі буде дуже жарко, а тому вирішили масово втікати до Росії. Станом на 11 березня у напрямку РФ фіксуються величезні черги.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час телемарафону.

"На сьогодні маємо інформацію про величезні черги на виїзд з Донецької та Луганської областей населення в бік РФ. Ті колаборанти, які там допомагали окупантам, зараз стоять в чергах, щоб покинути територію цих областей", - розповів Данілов.

Нагадаємо, радник голови Офіс президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна може розпочати контрнаступ упродовж наступних двох місяців, ще немає достатньої кількості зброї. Зокрема, українська армія потребує постачання важких артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський пояснив, що Бахмут потрібно тримати до останнього, бо "весняний контрнаступ не за горами". 

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Дата публікації
Перегляди
460
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