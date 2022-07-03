Бояться за свій кордон: чим армія РФ займається на Харківському напрямку

Окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область та Харків. Ворожа артилерія нищить цивільну інфраструктуру.
На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування українських військ у напрямку державного кордону.
Про це 3 липня повідомляє Генеральний штаб України.
Аби цьому завадити, окупанти не припиняють обстріли. Страждають мирні мешканці та цивільна інфраструктура.
"Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль", - розповіли у Генштабі.
Нагадаємо, 3 липня о 4 ранку російські військові завдали ракетного удару по Новобаварському району міста Харкова. Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця — 54-річна жінка. Крім того, було пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч.
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