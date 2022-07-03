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Бояться за свій кордон: чим армія РФ займається на Харківському напрямку

Дата публікації
Перегляди
2015
Час на прочитання
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Бояться за свій кордон: чим армія РФ займається на Харківському напрямку

Фото: Держприкордонслужба України

Окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область та Харків. Ворожа артилерія нищить цивільну інфраструктуру.

На Харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування українських військ у напрямку державного кордону.

Про це 3 липня повідомляє Генеральний штаб України. 

Аби цьому завадити, окупанти не припиняють обстріли. Страждають мирні мешканці та цивільна інфраструктура. 

"Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль", - розповіли у Генштабі. 

Нагадаємо, 3 липня о 4 ранку російські військові завдали ракетного удару по Новобаварському району міста Харкова. Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця — 54-річна жінка. Крім того, було пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч.

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