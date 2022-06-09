"Бояться за своє життя і тепер мріють втекти": голова Запорізької ОВА розповів про сутички між колаборантами

"Бояться за своє життя і тепер мріють втекти": голова Запорізької ОВА розповів про сутички між колаборантами

На окупованих територіях Запорізької області серед колаборантів почалися сутички.

Про появу зіткнень свідчать випадки з підривами та вибухами на окупованих територіях.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону.

"Попри всі заяви окупантів, Запорізька область залишається і завжди буде частиною України. Випадки колаборації тільки поодинокі, а ті хто вирішив допомагати ворогові, вже почали про це шкодувати... Через спрагу наживи та влади, серед колаборантів почалися сутички. Про це свідчить поява випадків з підривами та вибухами на окупованих територіях. Зрадники бояться за своє життя і тепер мріють втекти з нашої області до Криму", - зазначив він.

Керівник ОВА повідомив про значне зменшення кількості ворожих військ на Запоріжжі за останній тиждень, що пов’язано з ротацією.

"З початку тижня на тимчасово окупованих територіях було помічено різке зменшення кількості окупаційних військ. Виявилося, що ворожі сили з кінця минулого тижня проводять ротацію. Замість тих, хто здійснював безчинства на окупованих територіях, на територію зайшли свіжі сили, переважно вихідці з ДНР", - говорить Старух.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл вбитих російських військових.