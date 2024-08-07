Бояться залишитись без зброї: росіяни вивозять ППО з Криму до РФ для захисту Кримського мосту

Партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту, але на території РФ. Колону супроводжували військові машини.
У тимчасово окупованому Криму зафіксували перевезення двох систем протиповітряної оборони "Бук-М2" і "С-400" для подальшого ешелонування біля Кримського мосту на Таманський півострів у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє рух "АТЕШ".
Зазначається, що колону супроводжували військові машини, зокрема два "УРАЛи" з особовим складом.
За словами партизанів, це свідчить про те, що оборонна система РФ стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з незахищеністю окремих ділянок, таких як Курська область. Тому окупанти в терміновому порядку змушені вживати заходів зі зняття озброєнь із різних ділянок фронту і перекидати військові системи для закриття вразливих місць в обороноздатності.
У партизанському русі не виключають, що ЗС РФ очікують ударів по мосту і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування споруди.
Нагадаємо, раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України триває робота, спрямована на знищення у найближчі кілька місяців Кримського мосту, який сполучає окупований півострів із територією держави-агресорки.
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