Бояться залишитись без зброї: росіяни вивозять ППО з Криму до РФ для захисту Кримського мосту

Партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту, але на території РФ. Колону супроводжували військові машини.

У тимчасово окупованому Криму зафіксували перевезення двох систем протиповітряної оборони "Бук-М2" і "С-400" для подальшого ешелонування біля Кримського мосту на Таманський півострів у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє рух "АТЕШ".

Зазначається, що колону супроводжували військові машини, зокрема два "УРАЛи" з особовим складом.

За словами партизанів, це свідчить про те, що оборонна система РФ стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з незахищеністю окремих ділянок, таких як Курська область. Тому окупанти в терміновому порядку змушені вживати заходів зі зняття озброєнь із різних ділянок фронту і перекидати військові системи для закриття вразливих місць в обороноздатності.

У партизанському русі не виключають, що ЗС РФ очікують ударів по мосту і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування споруди.

Нагадаємо, раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України триває робота, спрямована на знищення у найближчі кілька місяців Кримського мосту, який сполучає окупований півострів із територією держави-агресорки.

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