Бояться ЗСУ: аналітики ISW пояснили, навіщо росіяни поширюють фейки про "вторгнення України до Придністров'я"

Російська влада посилює просування інформаційних операцій під не своїм прапором, щоб відвернути увагу від відсутності здобутків на полі бою та уповільнити надання західних танків й іншої допомоги напередодні очікуваних українських контрнаступів.

У вівторок, 28 лютого, Міноборони Росії звинуватило "США та їх пособників" нібито у плануванні провокації в Україні з використанням отрутохімікатів. Перед тим росіяни підготували ґрунт і заявляли, мовляв, українські чиновники "планують атаки під російським прапорами на радіаційно небезпечні об’єкти в Україні, щоб звинуватити російські війська в ударах по таких об’єктах".

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Очевидне зростання кількості хибних попереджень про біохімічну та ядерну загрозу супроводжує скоординовану російську інформаційну операцію з використанням фальшивого прапора, яка звинувачує Україну у підготовці до вторгнення в окуповане Росією Придністров'я", - йдеться в повідомленні.

Президент Росії Володимир Путін також знову ввів ядерну риторику в російський інформаційний простір під час свого звернення до Федеральних зборів Росії 21 лютого, коли він оголосив про намір Росії призупинити участь у Договорі СНО.

Аналітики кажуть, що нещодавнє відродження кількох стандартних російських інформаційних операцій у вигляді попереджень про фальшивий прапор і заїжджених ядерних погроз свідчить про те, що російські офіційні особи дедалі більше намагаються пом'якшити інформаційний вплив тривалої відсутності успіхів Росії на полі бою, а також сповільнити надання західних танків та іншої техніки перед очікуваним українським контрнаступом.

Російські погрози, кажуть в ISW, стають гучнішими саме тоді, коли реалії на полі бою не відповідають очікуванням російської влади, особливо коли російським військам не вдається зайняти значні позиції в наступальних операціях в Україні.

"Міністерство оборони Росії та російські високопосадовці, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях у міру того, як російський наступ у Луганській області наближатиметься до кульмінації, а можливості для українських контрнаступів зростатимуть", - додали аналітики.

Нагадаємо, у ISW також переконані, що російські заяви про ядерні загрози та ядерну доктрину є частиною інформаційної операції, спрямованої на те, щоб знеохотити Україну та Захід. Однак вони не демонструють будь-яких істотних намірів Росії застосувати ядерну зброю.

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