Бояться ЗСУ і масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині: СБУ перехопила розмову окупанта

Бояться ЗСУ і масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині: СБУ перехопила розмову окупанта

Військове керівництво РФ погрожує розстрілом своїм солдатам за відмову воювати.

Вже понад два місяці українська армія успішно знищує техніку та особовий склад армії РФ.

Окупанти вже настільки налякі ЗСУ, що масово відмовляються воювати проти них.

Служба безпеки України перехопила розмову окупанта, який перебуває під Ізюмом на Харківщині, де той скаржиться другові, що не хоче продовжувати воювати в Україні.

"Ми, короче… відмовились від цієї ху*ні, зрозумів? І нас тут тримають взагалі жорстко, майже до розстрілу. Ми хочемо виїхати, а нас не відправляють. Він говорить: нам сказали вас розстріляти", – говорить окупант.

Російський солдат також зазначає, що їх відправляють прямо на передову бойових дій.

"І нас на м’ясо… А там сидить чисто артилерія… а під артилерію лізти – це взагалі пи**ець", - жаліється солдат.

Нагадаємо, у Росії приховують втрати в Україні, тому тіла загиблих вивозять, коли настає темрява.

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