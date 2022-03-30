"Боявся, що його уб’ють свої ж": окупант здався в полон ЗСУ (аудіо)

"Боявся, що його уб’ють свої ж": окупант здався в полон ЗСУ (аудіо)

Полонений розповів матері про звірства російський військовослужбовців.

Російський військовий добровільно здався в полон, бо боявся, що його уб’ють свої ж. Окупант навмисне відстав від свого строю та здався ЗСУ.

СБУ оприлюднила відео, коли полонений зв'язався з родичами в Росії.

"Мамо, все добре. Я в Україні, здав зброю, здався в полон…Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили. Мама, ти знаєш, що тут відбувається? Наші вбивають мирних людей", - сказав він.

Він наголосив, що перебуває в гарних умовах, його годують, та з ним гідно поводяться.

Полонений підтвердив, що росіяни знищують будинки мирного населення, і навіть ті, де є діти.

Окупант просить родичів звернутись до його військового керівництва для організації обміну полоненими.

Нагадаємо, російські окупанти у телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей та їдять собак.

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