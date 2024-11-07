Боєць батальйону Да Вінчі розповів, які незвичні засоби використовують окупанти на Курахівському напрямку

Росіяни використовують велику кількість дронів та практично весь можливий транспорт, який лише може їздити для просування на Курахівському напрямку.

Про це розповів заступник командира роти вогневої підтримки 1 окремого штурмового батальйону імені Да Вінчі Артем Орловський в інтерв'ю 24 Каналу.

Вони здійснюють піхотні, і механізовані атаки, а також наростили артилерійські обстріли по позиціях українських бійців.

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"Ворог використовує ті самі FPV-дрони, Mavic, з ними дуже важко боротися. Не у всіх підрозділах є РЕБ-системи. Також важко визначити, коли над позицією літають дрони, чи є вони дружніх сил, чи ворожі", – зазначив Артем Орловський.

Наразі ворог намагається просунутись до логістичної траси від населеного пункту Максимівка. За його словами Орловського, наші бійці роблять все можливе та неможливе, але, на жаль, сили нерівні, тому росіянам вдається пройти в тому чи іншому напрямку лінії оборони наших захисників.

Також боєць додав, що окупанти часто пересідають на всі можливі транспортні засоби, включаючи електромопеди, мотоцикли та квадроцикли.

А в українських захисників є проблема з достатньою кількістю засобів спостереження, щоб прослідковувати подібні рухи росіян та завдавати по них вогневе ураження.

Нагадаємо, Кулеба розповів, чому партнери не дають дозволу Україні бити вглиб Росії далекобійним озброєнням.

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