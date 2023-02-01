Боєць прихистив пса, а той віддячив попередженнями про обстріл: історія дружби прикордонника "Кепа" та собаки Банана

Як людина та тварина врятували одне одного.

Разом на війні й разом у відпустку. Вони познайомилися в одному із сіл на Донеччині. Один попереджав про обстріли, ходив на позиції й не пропустив жодного наряду. А інший ділився з ним останньою їжею і своїм спальним місцем, допомагав у всьому й захищав. Це про прикордонника на псевдо "Кеп" та пса Банана, який прибився до нього там, де не було жодного вцілілого будинку.

Історію їхньої дружби та взаємодопомоги розказала кореспондентка ТСН Інна Лебеденко.

"Тепер це одна велика родина. І диван уже затісний для них. Олександр, його дружина Катерина, двійнята - Ніка та Марк і...пес Банан. Із ним прикордонник на псевдо "Кеп" зустрівся на фронті", – розповідає Інна Лебеденко.

Того дня, крім Банана, вони забрали ще трьох собак і кількох котів. Де їхні власники і чи живі вони, ніхто не знав.

"Є любов до собак, тому напевно він це відчув і прибився до мене", – каже прикордонник.

Дружина одразу помітила, як змінився настрій чоловіка з появою в його житті собаки.

Для Олександра Банан став не лише розрадою, а й талісманом.

"Була ситуація, коли була дуже погана погода. Болото було. І нам треба було виходити. Ми виходили з підвалу і він у те болото ніби як не хоче ставати. Я собі думав, що це грязно. І якось потім у мене трошки помінялись плани і я повернувся, а там почався обстріл. Я так подумав: він, напевно, давав тим знати, шо не хоче йти", – згадує боєць.

Пес завжди був там, де господар.

У відпустку з Донеччини на Київщину вони теж поїхали вдвох.

"Олександр не був удома від початку повномасштабного вторгнення", – зазначає кореспондентка.

Тепер собака і господар разом бавляться, ходять на прогулянки.

Пес настільки прив'язаний до чоловіка, що починає сумувати щойно за ним зачиняються двері. Тож, очевидно, що нести службу продовжать разом.

А поки відпустка, родина насолоджується кожною миттю проведеною разом.

Також нагадаємо, як пес Патрон ділиться з підписниками знімками зі свого повсякденного життя.

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