Боєць розповів про зустріч з актором-путіністом Стівеном Сігалом в Оленівці після теракту

Військовослужбовець Міжнародного легіону Головного управління розвідки Андрій "Тритя" Турас розповів, як після оборони Маріуполя і виходу з "Азовсталі" опинився в колонії в Оленівці, пережив жорстокий теракт і зустрівся там з американським актором-путіністом Стівеном Сігалом.

Про це боєць розповів в інтерв'ю "Суспільне Чернігів".

Андрій прилетів в оточений ворогом Маріуполь гелікоптером.

"Ти що, реально це зробив? Ти ідіот, але красунчик". Тоді я найчастіше чув цю фразу... Страшно стало тільки коли на світанку ми заходили на посадку над "Азовсталлю". Ми піднялися над містом і з висоти пташиного польоту я побачив зруйнований Маріуполь, що горить, догорає. Запах сажі, дим. І одна з перших думок була така: "Ой-йой-йой, куди я прилетів?". Я на власні очі побачив реальний об'єм цього лиха, що спіткало Україну в конкретному локальному місті. Ти не усвідомлюєш певні речі, поки їх не побачиш", – пригадує боєць.

Військовослужбовець після виходу з "Азовсталі" провів у полоні майже 2,5 роки. Він пережив теракт в Оленівці. У ніч теракту Андрій якраз був на дворі.

За його словами, після цинічного теракту в Оленівці до полонених приїхала нібито міжнародна делегація, у складі якої був актор Стівен Сігал.

Сігал представився волонтером, представником міжнародної спільноти, котра буде сприяти нашому якнайшвидшому поверненню до України. Але його риторика була відчутно пропагандистською.

"Я добре знаю англійську мову, тому вийшов з ним поспілкуватися сам на сам, без перекладача. Він запитав: чи хочу я повернутися додому. І також запитав, що я думаю про український теракт. Я сказав, що вважаю, що це була не українська ракета, а заздалегідь закладена бомба. І за це мене потім забрали на ДІЗО, як покарання. Відбили тоді ноги та били по тулубу. Сильно", – каже Андрій "Тритя".

Нагадаємо, що захисник Маріуполя дізнався, що у нього є син, лише через 2,5 роки – коли повернувся з полону.

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