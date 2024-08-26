Боєць ССО розповів про тисячі членів опору в окупації: які їхні завдання

Майор спецназу запевнив, що рух опору буде ключовим у будь-якій майбутній спробі змусити ворога вийти з Криму.

Україна на окупованих Росією територіях нарощує підпільну боротьбу з ворогом. Члени українського руху опору виконують розвідувальні місії, здійснюють диверсії та ліквідовують загарбників.

Про це британському виданню Sky News розповів представник Сил спеціальних операцій України, полковник спецназу на ім’я Микола.

Як повідомив представник ССО, рух опору активно діє в окупованому Криму та на захоплених територіях континентальної частини України. Водночас про всяк випадок створюються мережі агентів у тих частинах держави, які можуть потрапити під ворожий контроль.

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"Звичайно, робота, яку виконують наші люди, небезпечна. Багато наших людей загинуло під час роботи, багато з них опиняються в російських тюрмах. Але це нас не лякає, тому що наша мета виправдовує ті втрати, які ми зазнаємо", – повідомив полковник спецназу.

За його словами, члени руху опору "спокійно, тихо, приховано" виконують поставлені завдання, не чекаючи на швидку винагороду чи славу.

Надана підпільниками інформація передається до ЗСУ для координації військових ударів та інших наступальних дій, зокрема і в Криму. Микола наголосив, що рух опору буде ключовим у будь-якій майбутній спробі змусити російські війська вийти з окупованого півострова.

Видання вказує, що рух опору неофіційно почався після російського вторгнення до Криму та східних областей України 10 років тому. Однак напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року цей рух став формальнішою структурою під командуванням ССО.

"Я не можу вам назвати конкретну цифру, оскільки ця інформація є таємною. Але я можу вам сказати, що цих людей тисячі... Я радий бачити, що вона зростає. Зараз ми розпочали кампанію з популяризації руху опору і створюємо умови для того, щоб кожен громадянин України міг з нами конфіденційно спілкуватися та пропонувати свої послуги", – розповів полковник.

Представник ССО також повідомив, що останнім часом почав зростати інтерес до участі в русі опору від цивільних усередині Росії. Микола сказав, що його підрозділ не працюватиме з російським підпіллям, але громадяни РФ можуть винести уроки з українських операцій опору.

"Це частина опору, але їхній спротив – проти режиму Путіна. Це не наш рух, який ми організовуємо всередині нашої країни. Вони вже вчаться у нас і починають використовувати наші методи вже в Російській Федерації, і ми бачимо в цьому великий потенціал", – зауважив полковник спецназу.

Нагадаємо, напередодні представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що Сили оборони розробили план для повернення Криму під контроль держави та знищення Кримського мосту.

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