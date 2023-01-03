Боєць ЗСУ читав у окопі книгу Снайдера та отримав реакцію автора: історія українського захисника

Військовий – родом з півдня України. Він змушений був залишити Крим після окупації, багато навчався, був волонтером на сході та за кілька днів до повномасштабної війни підписав контракт на службу в ЗСУ.

Американський історик Тімоті Снайдер опублікував у Мережі фото українського військового, який читав книгу його авторства, лежачи в окопі. Цей допис зібрав понад 2 млн переглядів.

Що відомо про бійця ЗСУ з книгою Тімоті Снайдера – читайте на ТСН.ua.

Тімоті Снайдер 2 січня зробив твіт українською мовою з фото, на якому український захисник в окопі читає книгу історика The Road to Unfreedom.

"Найвища честь для автора – читач", – йшлося у дописі Снайдера.

найвища честь для автора – читач pic.twitter.com/yWAzsASKEQ — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) January 2, 2023

Згодом з’ясувалося, що на знімку зафіксований боєць 80-ої окремої десантно-штурмової бригади Олександр Ширшин. Військовий розповів журналістам, що про допис американського історика дізнався від друзів, пише "Укрінофрм".

"Почали приходити повідомлення від друзів, почали вітати. Спочатку не зрозумів – з чим. Потім вже закинули мені скрін з Твіттера. Я не очікував, що моє фото набере стільки лайків. Важливим є те, що фото підписане саме українською мовою", – розповів Ширшин.

Він також поділився, що відповідне фото з книгою було зроблене в районі Яцьківки на Донеччині. Тоді боєць перебував у складі 80-ї бригади ДШВ ЗСУ, а тепер переводиться до іншої бригади.

Захисник зауважив, що не вважає історію зі знімком популярністю.

"Я не вважаю це популярністю. Для мене це якісь такі звичні речі. Я не бачу в цій фотографії нічого незвичного. Це нормально – читати, як є шанс: чи ти в окопі, чи в бліндажі, чи в палатці, чи в дорозі", – пояснив Ширшин.

Фото: УКУ

Окрім того, він розповів, що читає науково-публіцистичну літературу трьома мовами – українською, англійською та польською. Зараз – набагато менше, ніж у довоєнному житті через брак часу.

Що відомо про бійця з книгою

Ширшин народився у червні 1994 року в Миколаєві. Згодом сім’я переїхала до селища Чорноморське у Криму. Хлопець достроково закінчив школу та вступив на військову кафедру до Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості. Ширшин також готувався отримати статус кандидата в майстри спорту з боксу.

Проте життя хлопця кардинально змінив 2014 рік – коли Росія окупувала Крим. Аби не давати військову присягу Росії, Ширшин перевівся на навчання до Одеси і закінчив військову кафедру там. Хлопець продовжив навчання в Харкові. Згодом виграв грант та перевівся на навчання до Bialystok University of Technology у Польщі. 2016 року Ширшин захистив у Польщі диплом магістра. Проживаючи в сусідній країні, хлопець багато допомагав цивільним і військовим українцям.

Згодом повернувся до України та став волонтером у прифронтовому місті Світлодарськ, об’єднавши там навколо себе місцеву молодь. Ширшин разом з іншими волонтерами і громадськими організаціями відремонтували старий спортзал у Новолуганському, а також заснували секцію боксу.

Від 2017 до 2019 року навчався в Українському католицькому університеті. Після отримання диплому Ширшин з дружиною та двома дітьми переїхав до Чернівців. Там працював керівником програми "Суспільний розвиток" осередку Української академії лідерства. Згодом Ширшин став менеджером у компанії "Модуль ІТП".

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії 2022 року чоловік підписав контракт у резерв у 80-ій ОДШБ. Згодом йому зателефонували і відправили на передову. В липні боєць отримав поранення та дивом вижив. За бойову звитягу Ширшин отримав орден "За мужність" третього ступеня. Після лікування захисник знову повернувся на фронт.

Нагадаємо, раніше ми писали історію про бійця ЗСУ Максима Степаненка, який воював під Бахмутом і там давав відсіч "вагнерівцям". Боєць отримав поранення, проте повернувся із фронту і відгуляв весілля з нареченою Анастасією.

Історія літньої пари, яка вижила після обстрілу будинку в Бахмутському районі – "Щоденники війни"

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