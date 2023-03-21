Боєприпаси для України: Британія заявила про постачання бронебійних снарядів зі збідненим ураном

Британія буде постачати боєприпаси, у тому числі бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

Велика Британія анонсувала постачання до України бронебійних снарядів з оболонками із збідненого урану.

Про це йдеться у заяві в Парламенті заступниці міністра оборони Британії баронеси Аннабель Голді.

Вона відповіла на запитання, яке поставили у Палаті лордів, щодо передавання Україні боєприпасів з збідненим ураном.

"Поряд з наданням Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми будемо постачати боєприпаси, у тому числі бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Такі снаряди мають високу ефективність при ураженні танків та бронетехніки", – повідомила вона.

Додамо, що збіднений уран – це метал високої щільності, втричі вищий за щільність заліза. Його використовують здебільшого для виробництва комбінованої броні та бронебійних підкаліберних снарядів.

Раніше Європейський Союз погодив прискорення передавання боєприпасів Україні. План передбачає надання Україні 1 млн снарядів до кінця 2023-го.

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